التأمينات تصرف مليار لتعويض العاملين في القطاع الخاص المتأثرين من كورونا

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): بدأت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، في صرف تعويض دعم العاملين السعوديين في منشآت "القطاع الخاص" المتأثرة من تداعيات فيروس كورونا لشهر أغسطس. بدأت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، في صرف تعويض دعم العاملين السعوديين في منشآت "القطاع الخاص" المتأثرة من تداعيات فيروس كورونا لشهر أغسطس. وأكدت المؤسسة عبر موقع "تويتر"، أن مبلغ التعويض بلغ مليار ريال لـ 415 ألف مستفيد، مشيرة إلى أن عدد المنشآت المستفيدة بلغت أكثر من 90 ألفًا.

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