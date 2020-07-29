شكرا لمتابعة خبر عن «النمر» يوضح هل هناك دليلًا يحدد لحظة دخول الروح للجسد وخروجها منه والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

علق استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين، الدكتور خالد النمر، اليوم الأربعاء، على تساؤل هل يوجد دليلًا ماديًا يحدد لحظة دخول الروح لجسم الإنسان وخروجها منه.

وكتب الدكتور خالد النمر، عبر حسابه الشخصي على موقع التدوين الصغير تويتر: " س: هل هناك دليل "مادي" يحدد "لحظة" دخول الروح لجسم الانسان (الحياة)وخروجها منه(الموت)؟"؛ مضيفًا أن الإجابة: " لا ..قل الروح من أمر ربي و ما أوتيتم من العلم إلا قليلا" .