شكرا لمتابعة خبر عن صور تاريخية لخيام منى والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): أظهرت صورة تاريخية نادرة، خيام الحجاج في منى، عام 1354هـ الموافق عام 1935مـ . أظهرت صورة تاريخية نادرة، خيام الحجاج في منى، عام 1354هـ الموافق عام 1935مـ . ونشرت دارة الملك عبدالعزيز، صورة أخرى ترجع إلى عام 1352هـ الموافق 1934م، لخيام منى وسيارات مجموعة في محطاتها.

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