شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. تواصل عمليات تعقيم مناطق مرور الحجاج في الحرم المكي والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى):تتواصل عمليات التعقيم لمناطق مرور الحجاج في الحرم المكي، وذلك ضمن الاجراءات الاحترازية للحد من تفشي فيروس كورونا الجديد.
وتشمل أعمال التعقيم، وفقا لقناة الإخبارية، كل أرجاء وأعمدة وكافة الممرات التى يمر بها الحجاج، حيث يتم تعقيمها كل ساعتين.
كما تم تركيب نحو ألفي عمود إنارة في الساحات الخارجية لمكة المكرمة، بجانب مراوح الرذاذ للتخفيف من شدة الحرارة المرتفعة.
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