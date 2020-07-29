بالفيديو.. البدء بنقل كسوة الكعبة المشرفة إلى المسجد الحرام

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الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى): وثق مقطع فيديو البدء في عملية نقل كسوة الكعبة الجديدة . وثق مقطع فيديو البدء في عملية نقل كسوة الكعبة الجديدة . وأظهر مقطع الفيديو الكسوة الجديدة للكعبة خلال نقلها عبر شاحنة مجهزة، من مجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة المشرفة إلى المسجد الحرام. وتعد هذة العملية سنوية وتقوم بها المملكة مع بداية مراسم الحج.

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