بالفيديو.. مشاهد مهيبة لحظة حدوث البرق على جبل غرزة قرب أملج

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الرياض - علي القحطاني - تبوك (صدى): وثق مقطع فيديو مشاهد مهيبة للبرق والرعد فوق جبل غرزة قرب محافظة أملج أمس الثلاثاء . وثق مقطع فيديو مشاهد مهيبة للبرق والرعد فوق جبل غرزة قرب محافظة أملج أمس الثلاثاء . وأظهر الفيديو البرق الشديد وكأن قمة الجبل قد تحولت لفوهة بركان مع صوت هائل . وشهدت أملج وعدة محافظات تبوك امس امطار عنيفة ، في سلسلة الأمطار الصيفية التي تشهدها المملكة هذه الأيام والتي استبشر بها المسلمون في العالم لتزامنها مع موسم الحج .

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