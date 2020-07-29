شكرا لمتابعة خبر عن 15 مخالفة عقوبتها تصل لغرامة مالية تتراوح ما بين 150 إلى 300 ريال والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أكد مرور المملكة على الغرامة المالية التي قد يتحملها المواطن في حال عدم حمل الرخصة والتي تتراوح بين 150 و300 ريال بحسب جدول المخالفات 2.

وكان ذلك ردا على استفسار للمرور من أحد المواطنين مفاده: «كم تبلغ مخالفة عدم حمل رخصة؟"

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و رد المرور "عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر"«مرحبًا بك، تفضَّل بالاطلاع على تفاصيل استفسارك. شكرًا لتواصلك»، حيث أوضح عبر إنفوجراف جدول المخالفات رقم 2 الغرامة المالية .

عدم استخدام إشارة الالتفاف عند التحول إلى اليمين أو اليسار أو التجاوز أو تغيير المسار، إساءة استخدام آلات التنبيه ، قيام سائق الدراجة الآلية أو العادية أو ما شابه، بالتعلق بأي مركبة أخرى، أو سحب أو حمل أشياء تُعرِّض مستخدم الطريق للخطر، و مخالفة قواعد استعمال أنوار التلاقي، وعدم حمل رخصة القيادة أو رخصة السير أثناء القيادة، الرجوع إلى الخلف في الطريق العام لمسافة تزيد عن 20 مترًا.

وتابع المرور المخالفات بعدم تقديم المركبة للفحص الفني الدوري، قيام السائق بتخطي أرتال المركبات أمام إشارات المرور أو نقاط الضبط الأمني باستخدام كتف الطريق أو المسار المخصص للالتفاف، عدم ربط حزام الأمان،وضع حواجز داخل المركبة أو خارجها تعوق رؤية السائق، و مخالفة تنظيمات السير على الطريق، التحرك بالمركبة بسرعة عالية، بحيث تحدث الإطارات صوتًا عاليًا، و التجمهر في موقع الحـادث، عدم ترك السائق مسافة كافية بين مركبته والمركبة التي أمامه تسمح له بتلافي وقوع حـادث ، وآخرها عدم توافر المتطلبات النظامية للمقطورة.