شكرا لمتابعة خبر عن «الحصيني»: بداية أيام طباخ التمر المرزم اليوم والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشف الباحث في المناخ والطقس وعضو لجنة "تسميات" عبدالعزيز الحصيني، أن بداية أيام طباخ التمر المرزم اليوم الأربعاء.

وكتب عبدالعزيز الحصيني، عبر حسابه الشخصي على موقع التدوين الصغير تويتر: " اليوم الإربعاء أول أيام"طباخ التمر"المرزم بدايته ١٤٤1/١2/8هـ 2020/7/29 م يعرف عند العرب قديماً بالشعرى اليمانية.. يقول الخلاوي: وإلى ظهر المرزم شبع كل كالف.. من الغين وانحن الليالي الشدايد".

وأضاف: " الكالف هو الفلاح الذي يعمل في الفلاحة بأجر و الغين النخل وانحن " انصرفت "؛ متابعًا:" ظهور التمر أو الرطب يشبع الفلاح وغيره كناية عن زوال الشدة؛ حيث يظهر فيه نجم الذراع وهو في الصيف وأيامه ١٣ يوما.. تستمر شدة حرارة الجو، وتحدث أحيانا عواصف ترابية.. أوان استخراج اللؤلؤ في الخليج، ويكثر فيه الرطب والفواكه الصيفي " .