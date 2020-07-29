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شكرا لمتابعة خبر عن شؤون البلديات تغلق مطعما لرؤوس المندي بسبب الحشرات والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):تسببت الحشرات في إغلاق مطعما لرؤوس المندي بمكة، خلال التفتيشات التي قامت بها شؤون البلديات، والتي أوضحت بأن وجود الحشرات بسبب مستوى النظافة وسوء التخزين.
وكانت شؤون البلديات متمثلة في بلدية العمرة الفرعية، قد غلقت مطعما مطعمًا لرؤوس المندي، وأتلفت البلدية 118 رأس غنم غير صالحة للإستهلاك الآدمي، وتم تطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية.
وأكدت الأمانة على تطبيق الإجراءات الوقائية في الأسواق التجارية والمنشآت الغذائية، واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للحد من الأطعمة والمواد الاستهلاكية الفاسدة والمقلدة والمنتهية الصلاحية والمجهولة المصدر.
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