شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. الظهور الأول لمشهور سناب شات منصور الرقيبة بعد خروجه من السجن والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشفت مقاطع فيديو، عن الظهور الأول لمشهور "سناب شات" منصور الرقيبة، عقب خروجه من السجن، مؤكدًا أنه اخطأ حينما أحضر حلاقاً للمنزل خلال الجائحة وقد تمت معاقبته على الخطأ.

وأوضح منصور الرقيبة، خلال مقطع فيديو: المواطن مع موطنه مثل الولد مع أبيه ، لو طاح قومه أو مال أسنده ، وحنا عيال هذه البلد نصيب ونخطئ " .

وقال مشهور سناب شات، أن والدته كانت تقول للعسكري : " ترى وليدي نومته خفيفة إذا نام لا تمروا من عنده "؛ مضيفًا: " أشكر البحث الجنائي والنيابة العامة على الرقي في التعامل وإعطائي كامل حقوقي " .