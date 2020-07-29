شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. الظهور الأول لمشهور سناب شات منصور الرقيبة بعد خروجه من السجن والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):كشفت مقاطع فيديو، عن الظهور الأول لمشهور "سناب شات" منصور الرقيبة، عقب خروجه من السجن، مؤكدًا أنه اخطأ حينما أحضر حلاقاً للمنزل خلال الجائحة وقد تمت معاقبته على الخطأ.
وأوضح منصور الرقيبة، خلال مقطع فيديو: المواطن مع موطنه مثل الولد مع أبيه ، لو طاح قومه أو مال أسنده ، وحنا عيال هذه البلد نصيب ونخطئ " .
وقال مشهور سناب شات، أن والدته كانت تقول للعسكري : " ترى وليدي نومته خفيفة إذا نام لا تمروا من عنده "؛ مضيفًا: " أشكر البحث الجنائي والنيابة العامة على الرقي في التعامل وإعطائي كامل حقوقي " .
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو.. الظهور الأول لمشهور سناب شات منصور الرقيبة بعد خروجه من السجن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.