وزير الخارجية يؤكد توافق الرؤى مع المغرب ضد التدخل الأجنبي في المنطقة

مشددًا على ضرورة التنسيق بينهما
أكد وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، أنه يوجد توافق في الرؤى بين المملكة العربية السعودية والمغرب؛ وذلك ضد التدخل الأجنبي في المنطقة، مشددًا على التنسيق المشترك مع المغرب، وفقًا للعربية.
واستقبل وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، في مطار مدينة سلا بقرب العاصمة المغربية الرباط، أمس الثلاثاء، بعد زيارة الأمير فيصل بن فرحان إلى تونس والجزائر ومصر، لمناقشة تطورات الأزمة الليبية على دول المنطقة.
وكان وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان قال، في وقت سابق الثلاثاء، إن هناك تطابقًا كبيرًا في مواقف السعودية وتونس لمواجهة تحديات المنطقة؛ حيث قال: «وجدت تطابقًا كبيرًا بين مواقف المملكة العربية السعودية والجمهورية التونسية فيما يتعلق بالتحديات الكثيرة التي تواجه المنطقة والعالم العربي، ليس أقلها ما يتعلق بالوضع في ليبيا».
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