السفير الأمريكي يهنئ المسلمين والملك وولي العهد بالحج وعيد الأضحى

هنَّأ سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى المملكة العربية السعودية جون أبي زيد، المسلمين حول العالم بمناسبة موسم الحج، وعيد الأضحى المبارك.

وقال السفير الأمريكي: «نيابةً عن بعثة الولايات المتحدة في المملكة العربية السعودية، أود أن أعرب عن أطيب تمنياتنا لجميع المسلمين، الذين يحتفلون بحلول عيد الأضحى المبارك في المملكة وحول العالم».

Advertisements

وأضاف: «أتقدم بجزيل الشكر لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، ووزير الحج والعمرة الدكتور محمد بنتن، ووزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، نظرًا إلى الإجراءات التي اتخذتها حكومة المملكة في إطار توفير أقصى درجات الحماية للمشاركين في أداء موسم الحج، هذا العام».

وأضاف السفير الأمريكي: «أود أن أعرب عن عرفاننا لشعب المملكة على حسن ضيافتهم وصداقتهم وكرمهم على مدى 8 عقود من الشراكة الوثيقة بين بلدينا».

وتابع: «نرجو أن تُستجاب دعوات الناس في جميع أنحاء العالم من أجل أن يحل السلام.. نتمنى للجميع عيد مبارك».