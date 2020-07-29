أخبار السعودية اليوم.. صرف معاشات أغسطس للمتقاعدين ومستفيدي ساند.. والأمن العام يرد على 6 تساؤلات حول الحج

ترصد «صحيفة عاجل» في نشرة أخبار السعودية، اليوم الأربعاء، أهم الأخبار في المملكة، ومنها: صرف معاشات أغسطس للمتقاعدين ومستفيدي «ساند»، وتجهيز ٢٥١٧ جامعًا ومسجدًا لأداء صلاة عيد الأضحى بمكة المكرمة، و الأمن العام يرد على 6 تساؤلات شائعة حول موسم الحج الجديد.

التأمينات: تم صرف معاشات أغسطس للمتقاعدين ومستفيدي «ساند»

أوضحت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، أنه تم صرف معاشات شهر أغسطس لأصحاب المعاشات التقاعدية ومستفيدي «سند».

تجهيز ٢٥١٧ جامعًا ومسجدًا لأداء صلاة عيد الأضحى بمكة المكرمة

أكمل فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة مكة المكرمة، ممثلًا بإدارة المساجد بالفرع، استعداداته لتهيئة وتجهيز ٢٥١٧ جامعًا ومسجدًا بمنطقة مكة المكرمة وجميع المحافظات التابعة له لأداء صلاة عيد الأضحى المبارك لهذا العام ١٤٤١هـ؛ حيث تم تجهيز ١٨٠٧ جوامع و٧١٠ مساجد إضافية لمنع الزحام.

مؤسسة التقاعد للمستفيدين: هكذا تحصل على تمويل لمسكنك

أوضحت المؤسسة العامة للتقاعد، عبر موقعها الإلكتروني آلية الحصول على تمويل من برنامج مساكن، والشروط الخاصة للحصول عليه والمستندات المطلوبة.

«أمانة مكة» للمواطنين والمقيمين: استفيدوا من تطبيقات إيصال الذبائح

دعت أمانة العاصمة المقدسة، ممثلةً في إدارة المسالخ، جميع المواطنين والمقيمين إلى الاستفادة من مبادرة الأمانة لإيصال طلبات الذبائح إلى المنازل؛ وذلك عن طريق التطبيقات الإلكترونية وأرقام «الواتساب» بهدف تسهيل عملية البيع وتوصيل الذبائح للمستهلكين وسد احتياجاتهم وفقًا للاشتراطات الصحية والاحترازية، وحفاظًا على صحة الجميع.

المفتي العام للمملكة: السعودية تبذل جهودًا كبيرة لإتمام الحج على أكمل وجه

أشاد سماحة المفتي العام للمملكة ورئيس هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ؛ بما تبذله القطاعات الحكومية والخاصة من جهود من أجل خدمة حجاج بيت الله الحرام هذا العام، في ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها الحج بسبب جائحة كورونا.

منظمة التعاون الإسلامي ترحب بـ«الآلية السعودية» لتنفيذ اتفاق الرياض

رحب الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، بإعلان المملكة العربية السعودية، تقديم آلية لتسريع العمل باتفاق الرياض الذي تم توقيعه بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي في 5 نوفمبر 2019؛ حيث تتضمن الآلية استمرار وقف إطلاق النار، ووقف التصعيد بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي الذي بدأ سريانه منذ 22 يونيو 2020.

مكافحة الاتجار بالبشر توضح عناصر الجريمة والأفعال المجرمة

كشف حساب لجنة مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، عن عناصر الجريمة؛ حيث قسمها إلى 3 عناصر: (أفعال، ووسائل، وغايات)، وتتضمن الأفعال «استخدام الشخص أو نقله أو إيواءه أو استقباله من أجل إساءة السمعة».

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وزير الحج يوجه رسالة إلى ضيوف الرحمن فور الوصول إلى منى

وجَّه وزير الحج والعمرة الدكتور محمد صالح بنتن، رسالة إلى ضيوف الرحمن؛ وذلك فور وصولهم إلى منى، مؤكدًا أن من اختارهم هو رب العالمين لأداء فريضة الحج في الموسم الاستثنائي، وسط انتشار فيروس كورونا المستجد.

الأزهر الشريف يُعيد التذكير بفضل الصيام يوم عرفة والأعمال المستحبة فيه

يوم واحد يفصلنا عن يوم عرفة خير أيام الدنيا، الذي ينتظره المسلمون بفارغ الصبر كل عام ليستغفروا الله ويتقربوا فيه إليه بالعمل الصالح والصدقات؛ لذلك يجتهد معظم الناس في البحث عن فضل صيام يوم عرفة والأعمال المستحبة فيه.

الصحة توضح «عدوى البهاق».. ومتخصص يحذر من «إبر توحيد اللون»

أوضحت وزارة الصحة أن البهاق مرض غير مُعْدٍ ولا توجد فوارقُ جنسيةٌ أو عرقية في معدلات انتشاره، داعيًا إلى عدم نشر الشائعات والمعلومات الخاطئة.

بالفيديو.. أنشطة الحجاج في يوم التروية

أوضحت الرئاسة العامة لشؤون الحرمين، اليوم الأربعاء، معلومات مهمة عن يوم التروية، وهو اليوم الثامن من شهر ذي الحجة، ولماذا سمي بهذا الاسم، وماذا يفعل الحاج فيه.

الأمن العام يرد على 6 تساؤلات شائعة حول موسم الحج الجديد

أجاب الأمن العام عن أبرز الأسئلة الشائعة حول دخول مكة المكرمة والمشاعر المقدسة خلال موسم الحج لعام 1441هـ، موضحًا العقوبات المترتبة على مخالفة تعليمات الحج.

وزارة الداخلية تجدد التذكير بـ«العقوبات المالية» على التجمعات العمالية المخالفة

جددت وزارة الداخلية التذكير بعقوبات التجمعات العمالية التي تشمل أي تجمع من فئة العمال داخل المنازل أو المباني تحت الإنشاء، أو الاستراحات أو المزارع ونحوها، خلاف مساكنهم، إذا تكوَّن من خمسة أشخاص فأكثر في حيز واحد ومحدد ولم تربطهم علاقة سكنية واحدة.

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