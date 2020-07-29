مؤسسة التقاعد للمستفيدين: هكذا تحصل على تمويل لمسكنك

أوضحت المؤسسة العامة للتقاعد، عبر موقعها الإلكتروني آلية الحصول على تمويل من برنامج مساكن، والشروط الخاصة للحصول عليه والمستندات المطلوبة.

وقالت المؤسسة العامة للتقاعد إن برنامج مساكن أسلوب تمويل قائم على صيغة المرابحة المتوافقة مع أحكام الشريعة؛ حيث تقوم المؤسسة بشراء وتملك العقار بناء على طلب ورغبة المستفيد (الموظف/المتقاعد) ثم بيعه للمستفيد بالتقسيط وبهامش ربح محدد.

وأضافت المؤسسة العامة للتقاعد أن من مزايا برنامج مساكن، توفير التمويل الطويل الأجل بأقساط ثابتة، مع إعطاء المستفيد فترة سماح للسداد، كما يمكن استفادة الزوجين كمتضامنين من البرنامج وفترة تمويل حتى عمر (75) سنة.

وأوضحت المؤسسة العامة للتقاعد الشروط الخاصة بالعميل للحصول على تمويل من برنامج مساكن، التي تتضمن:

- ألا تقل مدة الخدمة بالدولة عن سنة.

- ألا يقل العمر عن (20) سنة، ولا يزيد عن (70) سنة عند تقديم الطلب.

- ألا يقل الراتب عن (4000) ريال.

- أن يكون سعودي الجنسية، خاضعًا لنظام التقاعد المدني أو العسكري.

- دفعة مقدمة تبدأ من 10% بالنسبة إلى تمويل الوحدات السكنية، و٣٠% بالنسبة إلى تمويل الأراضي.

فيما تتضمن الشروط الخاصة بالعقار، عدم تجاوز عمر المسكن (20) سنة تحتسب من تاريخ شهادة اكتمال البناء، وأن يكون العقار صالحًا للانتفاع به وتتوافر فيه كافة الخدمات الأساسية، وفقًا للمؤسسة العامة للتقاعد.

وفي السياق ذاته، أوضحت المؤسسة العامة للتقاعد المستندات المطلوبة للحصول على تمويل من برنامج مساكن وهي:

- نموذج طلب معبأ وموقَّع.

- صورة من الهوية الوطنية (صورة بطاقة العائلة إن وُجدت).

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- شهادة تعريف بتفاصيل الراتب من جهة العمل بتاريخ جديد لا يزيد عن شهرين.

- كشف حساب بنكي لآخر ستة أشهر (على مطبوعات البنك).

- صورة صك العقار المطلوب مُوقَّعًا عليه من قبل العميل بحيث لا يزيد عمر العقار عن 20 سنة من تاريخ شهادة إتمام البناء.

- نسخة واضحة من رخصة البناء.

- نسخة من صك الملكية «عليها توقيع البائع».

- رسم كروكي واضح لموقع العقار المراد شراؤه.

- نسخة واضحة لصك العقار «عليها توقيع العميل».

- صورة هوية مالك العقار المراد شراؤه.

وأكدت المؤسسة العامة للتقاعد أنه يمكن التقديم للحصول على تمويل من برنامج مساكن عن طريق الاتصال بالهاتف الموحد 433 011 920 ، كما يمكنك التقدم بطلبك عن طريق مقر المؤسسة العامة للتقاعد وفروعها أو عن طريق شركة دار التمليك الشركة القائمة بتنفيذ البرنامج.

وللتقديم إلكترونيًّا اضغط هنا.

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