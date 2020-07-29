إشادة بريطانية–مصرية بـ«الآلية السعودية» لتسريع اتفاق الرياض حول اليمن

دومينيك راب: نشجع على المضي في المفاوضات والتسويات
ثمَّنت جمهورية مصر العربية، في بيان صادر عن وزارة الخارجية، اليوم الأربعاء، جهود المملكة العربية السعودية الشقيقة، وحرصها على تنفيذ اتفاق الرياض، ومبادرتها بطرح آلية لتسريع تنفيذ الاتفاق بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي، وما تضمنته من عناصر محددة تستهدف وقف إطلاق النار، والتصعيد ودعم مسار الحل السياسي وتفعيل مؤسسات الدولة وتحقيق الأمن والاستقرار في اليمن.
وأعربت جمهورية مصر العربية في هذا الصدد، عن تقديرها دور دولة الإمارات العربية المتحدة الداعم للحل السياسي في اليمن ولمكمل لجهود المملكة، كما تُرحب مصر بتجاوب الحكومة اليمنية الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي مع الآلية الجديدة، بما يستهدف تجاوز العقبات القائمة وتغليب مصلحة الشعب اليمني الشقيق وتهيئة الأجواء لاستئناف العملية السياسية بهدف التوصل إلى حل شامل للأزمة اليمنية.
بينما قال وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب، إن اتفاق الرياض خطوة أساسية نحو حل سلمي مناسب للأزمة في اليمن؛ حيث أشار في تغريدة على حسابه الرسمي على «تويتر» إلى أن إعلان السعودية عن آلية لتسريع العمل باتفاق الرياض، يمثل تطورًا هامًّا، وأضاف: «أشجع كل الأطراف اليمنية على المضي في المفاوضات والتسويات».
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