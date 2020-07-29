تحريز المركبة المستخدمة وسلاح رشاش
كشفت شرطة منطقة الرياض عن ملابسات مقطع الفيديو المتداول لأشخاص ترجَّلوا من مركبة، واستوقفوا وافدَين على دراجة نارية، وسلبوا ما بحوزتهما بالقوة وتحت تهديد السلاح.
وصرَّحَ مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الرائد خالد الكريديس، بأن الجهة المختصة بشعبة التحريات والبحث الجنائي تمكنت من تحديد موقع الحادثة في أحد أحياء شمال الرياض.
وبين مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة أنه تم تحديد هوية الجناة والقبض عليهم (أربعة منهم مواطنون والخامس مقيم من الجنسية الفلسطينية، جميعهم في العقد الثاني من العمر).
وأوضح أنه تم ضبط المركبة المستخدمة في الجريمة وسلاح ناري من نوع رشاش، وثبت تورطهم في ارتكاب (7) سوابق مماثلة بذات النمط والسلوك الإجرامي.
وجرى، بحسب مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة، إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه لإحالتهم إلى النيابة العامة.
كانت هذه تفاصيل خبر الشرطة تضبط منفذي واقعة سلب وافدين تحت تهديد السلاح بالرياض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.