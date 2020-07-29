الشرطة تضبط منفذي واقعة سلب وافدين تحت تهديد السلاح بالرياض

كشفت شرطة منطقة الرياض عن ملابسات مقطع الفيديو المتداول لأشخاص ترجَّلوا من مركبة، واستوقفوا وافدَين على دراجة نارية، وسلبوا ما بحوزتهما بالقوة وتحت تهديد السلاح.

وصرَّحَ مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الرائد خالد الكريديس، بأن الجهة المختصة بشعبة التحريات والبحث الجنائي تمكنت من تحديد موقع الحادثة في أحد أحياء شمال الرياض.

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وبين مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة أنه تم تحديد هوية الجناة والقبض عليهم (أربعة منهم مواطنون والخامس مقيم من الجنسية الفلسطينية، جميعهم في العقد الثاني من العمر).

وأوضح أنه تم ضبط المركبة المستخدمة في الجريمة وسلاح ناري من نوع رشاش، وثبت تورطهم في ارتكاب (7) سوابق مماثلة بذات النمط والسلوك الإجرامي.

وجرى، بحسب مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة، إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه لإحالتهم إلى النيابة العامة.