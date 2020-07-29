الأجهزة الأمنية الكويتية تتابع 23 مشهورًا سعوديًّا في قضية غسل الأموال

بعد بيع سيارات «أنتيك» وساعات ثمينة
قالت معلومات، اليوم الأربعاء، إن الأجهزة الأمنية الكويتية، رصدت 23 مشهورًا سعوديًّا، على علاقة بملف «غسل أموال المشاهير» الذي تتابعه الأجهزة المعنية في الكويت ومجلس التعاون.
وأوضحت المعلومات نفسها أن الـ23 مشهورًا سعوديًّا تم رصد علاقاتهم ببعض المشاهير في الكويت المتهمين بغسيل الأموال، بعد التحفظ على أموالهم مؤخرًا.
إلى ذلك، كشف مصدر لصحيفة «القبس»، الكويتية أن عملية الرصد تمت عبر تبادل معلومات بين الأجهزة الأمنية في الكويت ودول مجلس التعاون.
وكشفت المعلومات عن عمليات بيع سيارات «أنتيك»، وساعات ثمينة جرت بين بعض مشاهير السوشيال ميديا في الكويت والـ23 مشهورًا سعوديًّا.
وتم تصدير المركبات من الكويت إلى بعض دول الخليج، وتحويل الأموال بعد تقديم الشهادات الجمركية، وهي التحركات التي تم رصده، مؤخرًا.
وتلقت «وحدة التحريات» الكويتية 10 إخطارات لمشاهير جدد؛ ما يرفع عدد الإخطارات إلى 20 إخطارًا حتى الآن.
وفيما تتعاون الأجهزة المعنية مع النيابة العامة الكويتية، تتواصل التحقيقات في الإخطارات الجديدة حتى الأسبوع الأول من الشهر المقبل.
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