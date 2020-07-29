الأرصاد: 3 مناطق تتأثر بهطول أمطار وتساقط برد وجريان السيول

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم الأربعاء، تنبيهًا متقدمًا بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وأتربة مثارة تؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية وتساقط البرد وجريان السيول.

وأوضحت الهيئة أن الحالة تشمل (مدينة جيزان ومحافظات أبو عريش، وأحد المسارحة، والحرث، والداير بني مالك، والدرب، والريث، والطوال، والعارضة، وبيش، وصامطة، وصبيا، وضمد، وفيفا، وهروب)، مشيرةً إلى أن الحالة ستستمر حتى الساعة الـ9 مساءً.

كما أصدرت الهيئة تنبيهًا متقدمًا بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة نجران، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وأتربة مثارة، تؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية وتساقط البرد وجريان السيول.

وأوضحت الهيئة أن الحالة تشمل مدينة نجران، ومحافظات بدر الجنوب، وثار، وحبونا، ويدمة، وشرورة، وتستمر حتى الساعة الـ9 مساءً.

ونبهت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة إلى نشاط للرياح السطحية وأمطار رعدية وتدنٍّ في مدى الرؤية بمنطقة تبوك، موضحةً أن الحالة تشمل (تبوك ومحافظات البدع وتيماء)، وستستمر حتى الساعة الحادية عشرة مساءً.

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وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقعت في تقريرها عن حالة الطقس، اليوم، هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة، مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على مرتفعات مناطق نجران وجازان وعسير والباحة ومكة المكرمة والمدينة المنورة وتبوك وقد تمتد إلى الأجزاء الساحلية من تلك المناطق، وكذلك لا يستبعد تكوُّن السحب الرعدية على أجزاء من منطقتي القصيم وحائل والرياض.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى جنوبية غربية بسرعة 16 -40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية إلى شرقية بسرعة 15-38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.

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