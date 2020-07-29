«أمانة مكة» للمواطنين والمقيمين: استفيدوا من تطبيقات إيصال الذبائح

دعت أمانة العاصمة المقدسة، ممثلةً في إدارة المسالخ، جميع المواطنين والمقيمين إلى الاستفادة من مبادرة الأمانة لإيصال طلبات الذبائح إلى المنازل؛ وذلك عن طريق التطبيقات الإلكترونية وأرقام «الواتساب» بهدف تسهيل عملية البيع وتوصيل الذبائح للمستهلكين وسد احتياجاتهم وفقًا للاشتراطات الصحية والاحترازية، وحفاظًا على صحة الجميع.

وأوضح مدير إدارة المسالخ بالأمانة الدكتور أحمد قوتة، التسهيلات التي أحدثتها التطبيقات الإلكترونية لخدمة توصيل طلبات الذبائح على حسابات تطبيق «واتساب»، والتطبيقات الإلكترونية المعتمدة لدى الأمانة التي دُشنت في وقتٍ سابق ضمن حزمة من الإجراءات الاحترازية وتدابير وقائية فعَّلتها وكالة الخدمات للحد من انتشار فيروس كورونا؛ للمساهمة في حماية المواطنين والمقيمين من التنقل والازدحام، مضيفًا أن الأمانة اتجهت إلى الاعتماد على استخدام التقنيات الإلكترونية الحديثة، وهي إحدى برامج التحول الوطني للمساهمة في تحسين تجربة المواطن لخدمات القطاع البلدي.

كما دعمت أمانة العاصمة المقدسة مشروع المملكة العربية السعودية للإفادة من الهدي والأضاحي تحت إدارة البنك الإسلامي للتنمية، من خلال إتاحة مسالخ مكة المكرمة لتنفيذ عمليات الأضاحي وتلبية احتياجات فئات المجتمع المستهدفة، ودعم البنك لتوزيع الأضاحي على المحتاجين والجمعيات الخيرية في مكة المكرمة.

وتهدف هذه الخطوة إلى تكامل الجهود بين القطاعات المعنية وتوحيدها، بما يعزز العطاء وحوكمة التبرعات عامةً، ودعم القطاعات الحكومية المختلفة؛ حيث يأتي عيد الأضحى هذا العام بوضع مختلف واستثنائي في ظل جائحة «كورونا».

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وقدمت أمانة العاصمة المقدسة التسهيلات الممكنة لهذا المشروع، وأتاحت استخدام المسالخ البلدية بمكة المكرمة خلال فترة عيد الأضحى المبارك البالغ عددها 4 مسالخ نموذجية، والاستفادة من طاقتها الاستيعابية.

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