شركة المياه الوطنية للمستهلكين: يمكنكم توفير 5000 ريال سنويًّا

أوضحت شركة المياه الوطنية عبر حسابها الرسمي على موقع «تويتر» للتدوينات القصيرة، أن معالجة تسريبات وإصلاحها مباشرة يوفر نحو 5000 ريال سنويًّا من قيمة فاتورة المياه.

وأضافت شركة المياه عبر حسابها الرسمي أن الكشف عن التسريبات وإصلاحها وتركيب أدوات الترشيد يخفض نسبة الاستهلاك إلى 46%.

شركة المياه تحدد أسباب ارتفاع قيمة فاتورة المياه

وقالت شركة المياه إن نتائج تحليل تسويات الفواتير المرتفعة للعملاء خلال 3 سنوات، أظهرت أن سبب ارتفاع الاستهلاك هو أحد ثلاثة أمور: 82% بسبب التسربات الداخلية من (العوامة، رقبة الخزان، كرسي المرحاض)، و16% عدم تحديث بيانات العقار واستحقاق طلب تقسيم الوحدات، و2% بسبب قراءات تقديرية لعدادات ميكانيكية قديمة يجري استبدالها، وفقًا للحساب الرسمي لشركة المياه.

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ودعت شركة المياه عملاءها إلى تحديث البيانات، وطلب تقسيم الوحدات، ومتابعة الاستهلاك، مع أهمية فحص التسربات الداخلية ومعالجتها، وتركيب أدوات ترشيد الاستهلاك، ومراعاة سلوكيات الاستخدام؛ وذلك عبر قنواتها الرسمية: «الفرع الإلكتروني» ، ومركز الاتصال الموحد (920001744).

وكانت شركة المياه أعلنت انتهاءها من تنفيذ 26 مشروعًا حيويًّا لخدمات المياه والصرف الصحي بمنطقة مكة المكرمة خلال النصف الأول من العام الجاري 2020م؛ وذلك في زمن قياسي متقدم بمتوسط شهرين عن الفترة التعاقدية لهذه المشاريع، إضافة إلى تحقيق إجمالي وفر مالي لهذه المشاريع يقدر بـ(26) مليون ريال.

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