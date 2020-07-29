صور تسجل رفع درجة الاستعداد في مشعر منى لاستقبال الحجاج

رفعت قوات الدفاع المدني درجة الاستعداد والجاهزية في مشعر منى لاستقبال حجاج بيت الله الحرام لقضاء يوم التروية الموافق للثامن من شهر ذي الحجة، واتخاذ جميع الإجراءات للحفاظ على سلامتهم طوال مكوثهم فيها.

وأكد قائد قوات الدفاع المدني اللواء الدكتور حمود الفرج، جاهزية جميع وحدات وفرق الدفاع المدني لأداء مهامها وفق ما ورد في خطة المديرية العامة للدفاع المدني، وجاهزية جميع الجهات المشاركة لتنفيذ مهامها وفق ما ورد في الخطة العامة للطوارئ بالحج لمواجهة أي مخاطر، لا سمح الله.

وكانت الرئاسة العامة لشؤون الحرمين، أوضحت اليوم، معلومات مهمة عن يوم التروية، وهو اليوم الثامن من شهر ذي الحجة، ولماذا سمي بهذا الاسم، وماذا يفعل الحاج فيه.

وقال الدكتور علي بن عبدالعزيز الشبل عضو هيئة التدريس في جامعة الإمام، خلال مقطع فيديو، إن اليوم الثامن من ذي الحجة هو المعروف بيوم التروية، وقد سُمي هذا اليوم بهذا الاسم لأن الحجاج يتروون فيه الماء.

وأوضح الأستاذ بجامعة الإمام، عبر مقطع فيديو بثته رئاسة شؤون الحرمين عبر حسابها الرسمي على موقع «تويتر» للتدوينات القصيرة؛ أن الحجاج في يوم التروية يحملون الماء إلى عرفة ثم إلى مزدلفة.

وأشار الدكتور علي إلى أن يوم التروية –وهو اليوم الثامن من ذي الحجة– هو أول أيام الحج، ويُستحَب فيه التنظف والاغتسال، وأن يأخذ المحرم ما زاد من شعره وظفره من إبطيه وعانته، إلا إذا كان يريد أن يضحي عند أهله، فلا يأخذ من ظفره ولا من بشرته شيئًا.

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ماذا يفعل الحاج في يوم التروية؟

فيما لفت الدكتور شرف بن علي الشريف إلى أنه يسن التوجه إلى منى قبل الزوال أو بعده من يوم التروية، ويستحب فيه الإكثار من التلبية: «لبيك اللهم لبيك.. لبيك لا شريك لك لبيك.. إن الحمد والنعمة لك والملك.. لا شريك لك».

وأضاف الدكتور شرف بن علي، أنه في يوم التروية يرمي الحاج جمرة العقبة، ثم يتوجه إلى منى، ويصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر. والسنة أن يصلي كل صلاة في وقتها قصرًا بلا جمع، إلا المغرب والفجر؛ فلا يُقصَران.

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