السعودية اليوم / باكستان تسجل 1063 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا و27 حالة وفاة



إسلام آباد 08 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 29 يوليو 2020 م واس

سجلت باكستان 1063 حالة إيجابية جديدة لفيروس

وأفاد المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية اليوم أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 276287 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 5892 حالة وفاة،

كما بلغ إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء 244883 حالة، بينما توجد 1179 حالة في وضع حرج.

// انتهى //

16:45ت م

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إسلام آباد 08 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 29 يوليو 2020 م واسسجلت باكستان 1063 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا المستجد (كوفيد ـ 19) خلال الأربعة والعشرين ساعة الماضية و27 حالة وفاة.وأفاد المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية اليوم أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 276287 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 5892 حالة وفاة،كما بلغ إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء 244883 حالة، بينما توجد 1179 حالة في وضع حرج.// انتهى //16:45ت م0142

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