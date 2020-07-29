السعودية اليوم / جامعة الملك عبدالعزيز تختتم الفصل الصيفي للعام 1441 بتنفيذ أكثر من 106 آلاف اختبار لـ3461 مقرراً دراسياً



جدة 08 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 29 يوليو 2020 م واس

اختتمت جامعة الملك عبدالعزير أعمال الفصل الدراسي الصيفي للعام الجامعي 1441، ونفذت أكثر من 106.500 اختبار لـ 3461 مقررًا في مختلف البرامج التي تقدمها الجامعة للطلاب والطالبات خلال الفصل الدراسي الصيفي الذي عقدته خلال المدة بين 1441/10/8و 1441/12/2هـ.

وأوضح معالي رئيس الجامعة الدكتور عبدالرحمن بن عبيد اليوبي أن الجامعة تمكنت بفضل الله -رغم تعليق حضور الطلاب لها بسبب جائحة

وقدّم معالي رئيس الجامعة خالص الشكر والتقدير لمعالي وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ على الدعم الكبير للجامعة، الأمر الذي ساعدها في تحقيق نقلة نوعية في خدماتها للوطن والعملية التعليمية.

بدوره بيَّن عميد التعلم الإلكتروني والتعليم عن بُعد الدكتور هشام بن جميل برديسي أن العمادة تسعى منذ تأسيسها إلى مواكبة التطور التكنولوجي الذي يخدم العملية التعليمية بما يحقق أعلى المعايير المحلية والعالمية للجودة.

وأشار إلى أن عمادة التعلم الإلكتروني والتعليم عن بُعد بجامعة الملك عبدالعزيز واكبت -بفضل الدعم غير المحدود من معالي رئيس الجامعة- التقدم التكنولوجي، حيث استطاعت أن تُنشِئ أكثر من 57.400 جلسة افتراضية "محاضرة إلكترونية تقدم عن بُعد" عبر برنامج الفصول الافتراضية "Blackboard" رُفِعَ خلالها أكثر من 22.000 ملف ، وعُقِدَت فيها أكثر من 49.100 لوحة نقاش .

ولفت النظر إلى بلوغ عدد التقييمات للواجبات والاختبارات قرابة 602.000 تقييم ، كما عُقِد أكثر من 106.500 اختبار لـ 3461 مقررًا في مختلف البرامج التي تقدمها الجامعة ، ونُفذت قرابة 40 ندوة افتراضية "webinar" استفاد منها أكثر من 31.250 مستفيداً ، ونوقشت 45 رسالة ماجستير ودكتوراه في 9 كليات ، وبلغ عدد الحاضرين في هذه المناقشات قرابة 2880 حاضراً .

وأفاد عميد التعلم الإلكتروني والتعليم عن بُعد الدكتور هشام بن جميل برديسي أن العمادة أقامت 21 دورة تدريبية عن بُعد لأعضاء هيئة التدريس والطلاب استفاد منها 1903 أعضاء من هيئة تدريس و838 طالبا وطالبة.

//انتهى//

16:15ت م

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جدة 08 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 29 يوليو 2020 م واساختتمت جامعة الملك عبدالعزير أعمال الفصل الدراسي الصيفي للعام الجامعي 1441، ونفذت أكثر من 106.500 اختبار لـ 3461 مقررًا في مختلف البرامج التي تقدمها الجامعة للطلاب والطالبات خلال الفصل الدراسي الصيفي الذي عقدته خلال المدة بين 1441/10/8و 1441/12/2هـ.وأوضح معالي رئيس الجامعة الدكتور عبدالرحمن بن عبيد اليوبي أن الجامعة تمكنت بفضل الله -رغم تعليق حضور الطلاب لها بسبب جائحة كورونا - مِن تقديم جميع خدماتها للطلاب والطالبات عن بُعد ثم بفضل جهود منسوبيها المخلصين لاسيما بتوفر مقومات البنية التحتية المتطورة للتعليم عن بُعد التي حرصت الدولة رعاها الله على توفيرها لتواكب أفضل الجامعات العالمية.وقدّم معالي رئيس الجامعة خالص الشكر والتقدير لمعالي وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ على الدعم الكبير للجامعة، الأمر الذي ساعدها في تحقيق نقلة نوعية في خدماتها للوطن والعملية التعليمية.بدوره بيَّن عميد التعلم الإلكتروني والتعليم عن بُعد الدكتور هشام بن جميل برديسي أن العمادة تسعى منذ تأسيسها إلى مواكبة التطور التكنولوجي الذي يخدم العملية التعليمية بما يحقق أعلى المعايير المحلية والعالمية للجودة.وأشار إلى أن عمادة التعلم الإلكتروني والتعليم عن بُعد بجامعة الملك عبدالعزيز واكبت -بفضل الدعم غير المحدود من معالي رئيس الجامعة- التقدم التكنولوجي، حيث استطاعت أن تُنشِئ أكثر من 57.400 جلسة افتراضية "محاضرة إلكترونية تقدم عن بُعد" عبر برنامج الفصول الافتراضية "Blackboard" رُفِعَ خلالها أكثر من 22.000 ملف ، وعُقِدَت فيها أكثر من 49.100 لوحة نقاش .ولفت النظر إلى بلوغ عدد التقييمات للواجبات والاختبارات قرابة 602.000 تقييم ، كما عُقِد أكثر من 106.500 اختبار لـ 3461 مقررًا في مختلف البرامج التي تقدمها الجامعة ، ونُفذت قرابة 40 ندوة افتراضية "webinar" استفاد منها أكثر من 31.250 مستفيداً ، ونوقشت 45 رسالة ماجستير ودكتوراه في 9 كليات ، وبلغ عدد الحاضرين في هذه المناقشات قرابة 2880 حاضراً .وأفاد عميد التعلم الإلكتروني والتعليم عن بُعد الدكتور هشام بن جميل برديسي أن العمادة أقامت 21 دورة تدريبية عن بُعد لأعضاء هيئة التدريس والطلاب استفاد منها 1903 أعضاء من هيئة تدريس و838 طالبا وطالبة.//انتهى//16:15ت م0132

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