السعودية اليوم / وفاة طفل وإصابة 700 شخص بالأردن نتيجة تسمم غذائي



عمّان 08 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 29 يوليو 2020 م واس

أعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم، وفاة طفل وإصابة نحو 700 شخص نتيجة اصابتهم بتسمم غذائي جراء تناولهم امس وجبات غذائية من أحد المطاعم في محافظة البلقاء غرب العاصمة عمان.

ووجه رئيس الوزراء الأردني الدكتور عمر الرزاز وزيري المياه والري والصحة، بضرورة متابعة نتائج الفحوصات المخبرية التي قامت بها فرق الاستقصاء المتخصصة، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين في حال ثبوت أي تقصير أو مخالفة لشروط الصحة والسلامة العامة.

من جهته، قال وزير الصحة الأردني الدكتور سعد جابر، ان معظم الحالات التي تم ادخالها في حالة صحية جيدة، وان عددا قليلا منها بدرجة متوسطة، موضحاً ان الفحوصات المخبرية اثبتت وجود جرثومتي انتيركوكس فيكالس، وكامبيلوباكتر في الوجبات التي تناولها المصابون.

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16:08ت م

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.