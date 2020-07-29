

الدمام 08 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 29 يوليه 2020 م واس

كثفت أمانة المنطقة الشرقية عبر بلدياتها في محافظة النعيرية ومركز مليجه أعمال النظافة والصيانة والرقابة الصحية ، وقامت بتهيئة وتجهيز وصيانة المسطحات الخضراء والألعاب الخاصة بالأطفال، إضافة إلى استمرار أعمال التعقيم والتطهير ، وذلك لاستقبال الزوار والمتنزهين خلال عيد الأضحى المبارك.

وأكدت الأمانة جاهزية الحدائق العامة والساحات والميادين، ولوحات التهنئة الخاصة بالمعايدة، وتجهيز وتزيين أعمدة الإنارة والدوارات بإنارة الزينة، فيما شددت البلدية الرقابة الميدانية للمنشآت التجارية والمتعلقة بالصحة العامة، والنظافة.

كما تم تكثيف أعمال المتابعة على المسالخ والمحلات الخاصة بعرض اللحوم، والمطابخ والمطاعم والحرص على نظافتها وتوفر كافة الاشتراطات الصحية بها والعاملين فيها وتكثيف الحملات على محلات الحلاقة والحرص على جاهزيتها وتطبيق الاشتراطات الخاصة بها من أدوات نظيفة ومعقمة، وتنفيذ الجولات الميدانية على المحلات ذات العلاقة بالصحة العامة من محال الخضار واللحوم والحلويات التي تكثر عليها متطلبات العيد، لضمان إمداد المستهلك بغذاء آمن وصحي، إضافة إلى تكثيف أعمال النظافة لرفع المخلفات أولا بأول.

فيما كثفت أمانة المنطقة عبر بلدياتها أعمال الرقابة الصحية على جميع المنشآت التجارية والغذائية وصوالين الحلاقة والمغاسل بالمحافظة، بالإضافة إلى الانتهاء من أعمال الصيانة والتجهيز بالمسلخ المركزي والمتابعة وذلك في إطار إستعداداتها لإستقبال عيد الأضحى المبارك .

كما أكملت استعداداتها لاستقبال عيد الأضحى المبارك لهذا العام، وذلك بتجهيز كافة الحدائق العامة والمتنزهات لاستقبال الزوار من المواطنين والمقيمين، وتنفيذ خطة شاملة لأعمال الصيانة بالمحافظة ومواصلة جهود البلدية في أعمال الإصحاح البيئي وأعمال التعقيم والتطهير للأحياء والمرافق العامة والشوارع الداخلية والمداخل وواجهات المنازل والأسواق خلال إجازة العيد .

وتم الانتهاء من تجهيز سوق الأغنام بالنعيرية والتأكد من تطبيق الاجراءات الاحترازية والاشتراطات الصحية .

// انتهى //

16:00ت م

0125





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / أمانة الشرقية تكثف أعمال النظافة والرقابة الصحية في النعيرية ومليجة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.