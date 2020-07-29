السعودية | وزارة الإعلام تطلق المركز الإعلامي لغرفة عمليات موسم الحج 1441هـ

المناطق - الرياض

أطلقت وزارة الإعلام المركز الإعلامي لغرفة عمليات موسم الحج 1441هـ، الذي تشرف عليه الوزارة وهيئاتها ممثلة في (وكالة الأنباء السعودية، هيئة الإذاعة والتلفزيون، وهيئة الإعلام المرئي والمسموع)، بهدف توحيد وتنسيق الجهود الإعلامية بين الأجهزة الحكومية، وصناعة المحتوى الإعلامي الذي يرصد جهود المملكة لخدمة ضيوف الرحمن بكل اللغات.

ويتضمن المركز 10 أقسام، تشمل استديو الإيجاز اليومي الذي يبث على شاشات القنوات وعبر أثير الإذاعات خلال أيام الحج، وفريق إنتاج الأفلام، وفريق التواصل الحكومي، وفريق التخطيط الإعلامي، وفريق العلاقات العامة والشراكات، وفريق المحتوى، وفريق التصميم، وفريق التواصل الدولي، حيث يعمل في الفريق كوادر وطنية من الشباب والفتيات بطاقة تبلغ 60 موظفاً وموظفة.

وهيأ المركز منصةً لبث أخبار وبرامج الحج ، حيث بلغ عدد المسجلين في المركز الإعلامي الافتراضي أكثر من 450 إعلامياً إضافة إلى إمكانية استفادة أكثر 2500 صحفي دولي مسجلين سابقا في المنصات الأخرى .