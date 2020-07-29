شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة»: خلو المشاعر المقدسة من كورونا في أول أيام الحج والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت وزارة الصحة، خلو المشاعر المقدسة في أول أيام الحج، من أي إصابات بفيروس كورونا المستجد. وقالت أن الحالات الجديدة التى تم تسجيلها بلغ 1,759 حالة فيما بلغت حالات التعافي 2,945، الوفيات الجديدة 27 وفاة.

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