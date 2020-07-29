إلغاء موسم الدوري الجزائري بسبب كورونا ومنح اللقب لشباب بلوزداد المتصدر المزيد

قرر الاتحاد الجزائري لكرة القدم إلغاء الموسم الحالي من الدوري المحلي بسبب فيروس كورونا ومنح اللقب لفريق شباب بلوزداد المتصدر.

وعقد الاتحاد الجزائري للعبة اجتماعا طارئا، الأربعاء، لحسم مصير المسابقة وسط جائحة كوفيد-19 بعد توقف الموسم منذ مارس/آذار الماضي.

وكشف التليفزيون الرسمي أن المكتب التنفيذي لاتحاد الكرة اعتمد الخيار الأخير من 3 اقتراحات عرضها على أعضاء جمعيته العمومية، والذي حصل على موافقة الأغلبية من خلال استشارة كتابية.

وينص الخيار الثالث الذي حصل على التزكية على اعتماد الترتيب الذي كان عليه الجدول عند توقف المنافسات، وإعلان الأبطال في كل مسابقات الدوري، وإقرار الصعود وإلغاء الهبوط، مع تغيير اسم دوري الدرجة الثانية من المحترفين إلى دوري الهواة.

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وعند تعليق الدوري، كان شباب بلوزداد يحتل المركز الأول برصيد 40 نقطة وبفارق 3 نقاط أمام وفاق سطيف ومولودية الجزائر، وذلك قبل 8 جولات من ختام الموسم.

ويملك بلوزداد في رصيده 6 ألقاب في الدوري الجزائري، فاز بها أعوام 1965 و1966 و1969 و1970 و2000 و2001.

وسيجدد الفريق الملقب بـ"أولاد بيلكور" العهد مع مسابقة دوري أبطال أفريقيا بعد غياب استمر قرابة الـ20 عاما، بصحبة وفاق سطيف صاحب المركز الثاني.

في المقابل، سيشارك فريق مولودية الجزائر، صاحب المركز الثالث، وكذلك الفائز بلقب كأس الجمهورية في الكونفيدرالية الأفريقية.

ويشرف على تدريب بلوزداد الفرنسي فرانك دوما، كما يضم في صفوفه نخبة من نجوم الكرة المحلية، يقودهم أمير سعيود، لاعب الأهلي المصري الأسبق.