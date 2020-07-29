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2020-07-29 فيصل بن فرحان يبحث في المغرب تعزيز العلاقات الثنائية متابعات الخليج 365 - الرياض التقى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان مع وزير خارجية المملكة المغربية ناصر بوريطة في العاصمة المغربية اليوم. Advertisements وعقد الجانبان جلسة مباحثات رسمية تناولت العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها والأوضاع الإقليمية والقضايا ذات الاهتمام المشترك.



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