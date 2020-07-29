الهفوف تتصدر إصابات كورونا الجديدة بـ160 حالة وإجمالي الوفيات 2816

2020-07-29

متابعات الخليج 365 - الرياض

كشفت وزارة الصحة عن توزيع حالات كورونا الجديدة، فيما أعلنت عن تعافي (2,945) حالة جديدة من المصابين بفيروس كورونا المستجد؛ وبذلك يصل إجمالي حالات التعافي إلى (228969) حالة.

عدد الحالات النشطة

ووصل عدد الحالات النشطة التي تتلقى العلاج حاليًا في المملكة إلى (41205) حالة من بينها (2063) حالة حرجة تتلقى العلاج في العناية المركزة، وبذلك يصل عدد إجمالي المصابين بفيروس كورونا في المملكة إلى (272590) حالة، توفي منهم (2816) حالة.

من جهة أخرى أعلنت وزارة الصحة أنه لم يتم رصد أية حالة كورونا في المشاعر المقدسة يوم التروية الموافق الثامن من شهر ذي القعدة 1441 هـ.



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الهفوف تتصدر الحالات الجديدة

كما كشفت الصحة عن توزيع حالات كورونا الجديدة التي تم الإعلان عنها اليوم والتي بلغت (1,759) حالة حيث جاء توزيع الحالات الجديدة كما يلي : الهفوف 160، مكة المكرمة 122، الرياض 108، المدينة المنورة 83، الدمام 70، ينبع 55، جازان 51، أبها 49، المبرز 47، جدة 40.

كما تم رصد عدد من الحالات في عدد من المدن السعودية كما يلي:

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