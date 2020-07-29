جازان تسجل 131 حالة كورونا جديدة

2020-07-29

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد- جازان

سجلت منطقة جازان، 131 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد “كوفيد 19”، بعدما كشفت وزارة الصحة عن عدد حالات كورونا التي تم رصدها خلال الـ24 ساعة الماضية في كافة مدن ومناطق السعودية.

توزيع حالات كورونا الجديدة :

وأوضحت الصحة، خلال التقرير اليومي لمتابعة مستجدات فيروس كورونا، والموقع المخصص لمستجدات الفيروس، أن الحالات الجديدة رصدت في 13 مدينة، حيث سجلت جازان 51 إصابة، وصامطة 16 إصابة، وبيش 14 إصابة، والعيدابي 11 إصابة، وصبيا 9 إصابات، وأحد المسارحة 9 إصابات، وأبو عريش 6 إصابات، وضمد 4 إصابات، وفيفاء 4 إصابات، والدرب 3 إصابات، والطوال إصابتين.

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كما تم تسجيل إصابة واحدة في كل من العارضة، والريث، من جهة أخرى سجلت منطقة جازان اليوم 82 حالة شفاء.

إجمالي حالات كوفيد 19 :

وبلغ إجمالي عدد الإصابات بالمنطقة حتى اليوم 5515 حالة، فيما بلغ عدد حالات التعافي 4116 حالة، وبلغ عدد الوفيات 60 حالة، بينما بلغ عدد الحالات النشطة 1339 حالة.

إجمالي الحالات في السعودية:

وكانت وزارة الصحة أعلنت عن تسجيل 1759 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات بالمملكة إلى 272590 إصابة، وبلغ عدد حالات التعافي 228569 حالة، وبلغ عدد الوفيات 2816 حالة، بينما بلغ عدد الحالات النشطة 41205 حالات، فيما وصل عدد الحالات الحرجة 2063 حالة.

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