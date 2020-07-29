، دارة الملك عبدالعزيز تنشر صورتين تاريخيتين لخيام منى ،

محمد بن مسعود - الدمام - إحداهما ترجع لعام 1934هـ وتظهر السيارات في محطاتها

نشرت دارة الملك عبدالعزيز اليوم صورة تاريخية ترجع إلى عام 1354هـ/ 1935م، تظهر خيام الحجاج في منى، مشيرة إلى أن المصدر هو مجلة "جيوغرافيك".

كما نشرت الدارة صورة أخرى تعود إلى عام 1352هـ/ 1934م، تظهر خيام منى والسيارات مجموعة في محطاتها، مشيرة إلى أن المصدر هو "مجموعة أنيس شودري".

دارة الملك عبدالعزيز خيام الحجاج