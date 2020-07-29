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نشرت دارة الملك عبدالعزيز اليوم صورة تاريخية ترجع إلى عام 1354هـ/ 1935م، تظهر خيام الحجاج في منى، مشيرة إلى أن المصدر هو مجلة "جيوغرافيك".
كما نشرت الدارة صورة أخرى تعود إلى عام 1352هـ/ 1934م، تظهر خيام منى والسيارات مجموعة في محطاتها، مشيرة إلى أن المصدر هو "مجموعة أنيس شودري".
دارة الملك عبدالعزيز خيام الحجاج
29 يوليو 2020 - 8 ذو الحجة 1441 04:00 PM
إحداهما ترجع لعام 1934هـ وتظهر السيارات في محطاتهادارة الملك عبدالعزيز تنشر صورتين تاريخيتين لخيام منى
نشرت دارة الملك عبدالعزيز اليوم صورة تاريخية ترجع إلى عام 1354هـ/ 1935م، تظهر خيام الحجاج في منى، مشيرة إلى أن المصدر هو مجلة "جيوغرافيك".
كما نشرت الدارة صورة أخرى تعود إلى عام 1352هـ/ 1934م، تظهر خيام منى والسيارات مجموعة في محطاتها، مشيرة إلى أن المصدر هو "مجموعة أنيس شودري".
، دارة الملك عبدالعزيز تنشر صورتين تاريخيتين لخيام منى ،
المصدر : الخليج 365
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