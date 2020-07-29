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أعلنت عمادة الدراسات العليا بجامعة الجوف عن مواعيد الحركات الأكاديمية لطلبة الدراسات العليا للفصل الدراسي الأول من العام الجامعي 1442هـ.
وأوضحت العمادة أنها ستبدأ في استقبال طلبات التسجيل للمقررات الدراسية ابتداءً من يوم الأحد 26/12/1441هـ، وحتى يوم الخميس 15/1/1442هـ.
وأكدت أنها فتح تسجيل المقررات مرتبط بسداد الرسوم عبر الحساب البنكي بمصرف الراجحي رقم 154608010792301، وأن بدء استقبال طلبات التحويل ابتداءً من يوم الأحد 26 /12 /1441هـ، وحتى يوم الخميس 15 /1 /1442هـ، واستقبال طلبات إعادة القيد والفرص الإضافية ابتداءً من يوم الأحد 26 /12 /1441هـ، وحتى يوم الخميس 15 /1 /1442هـ.
وأشارت عمادة الدراسات العليا إلى أن الدراسة للفصل الدراسي الأول ستبدأ من يوم الأحد 11 /1 /1442هـ.جامعة الجوف
29 يوليو 2020 - 8 ذو الحجة 1441 03:55 PM
للفصل الدراسي الأول من العام الجامعي 1442هـ
أعلنت عمادة الدراسات العليا بجامعة الجوف عن مواعيد الحركات الأكاديمية لطلبة الدراسات العليا للفصل الدراسي الأول من العام الجامعي 1442هـ.
وأوضحت العمادة أنها ستبدأ في استقبال طلبات التسجيل للمقررات الدراسية ابتداءً من يوم الأحد 26/12/1441هـ، وحتى يوم الخميس 15/1/1442هـ.
وأكدت أنها فتح تسجيل المقررات مرتبط بسداد الرسوم عبر الحساب البنكي بمصرف الراجحي رقم 154608010792301، وأن بدء استقبال طلبات التحويل ابتداءً من يوم الأحد 26 /12 /1441هـ، وحتى يوم الخميس 15 /1 /1442هـ، واستقبال طلبات إعادة القيد والفرص الإضافية ابتداءً من يوم الأحد 26 /12 /1441هـ، وحتى يوم الخميس 15 /1 /1442هـ.
وأشارت عمادة الدراسات العليا إلى أن الدراسة للفصل الدراسي الأول ستبدأ من يوم الأحد 11 /1 /1442هـ.
، جامعة الجوف تعلن مواعيد الحركات الأكاديمية للدراسات العليا ،
المصدر : الخليج 365
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