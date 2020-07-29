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محمد بن مسعود - الدمام - 29 يوليو 2020 - 8 ذو الحجة 1441 03:21 PM
المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة: ضبط المركبة المستخدمة في الجريمة وسلاح ناري "رشاش"بعد مقطع السلب المتداول.. شرطة الرياض تطيح بـ5 أشخاص ثبت تورطهم بـ7 سوابق مماثلة
صرّحَ مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، أنه إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول لأشخاص ترجلوا من مركبة، واستوقفوا وافدَين على دراجة نارية، وسلبوا ما بحوزتهما بالقوة وتحت تهديد السلاح، فقد تمكنت -بفضل الله- الجهة المختصة بشعبة التحريات والبحث الجنائي من تحديد موقع الحادثة في أحد أحياء شمال الرياض، وهوية الجناة والقبض عليهم، وهم (أربعة مواطنين ومقيم من الجنسية الفلسطينية، جميعهم في العقد الثاني من العمر)، وضبط المركبة المستخدمة في الجريمة، وسلاح ناري من نوع رشاش، وثبت تورطهم بارتكاب 7 سوابق مماثلة بذات النمط والسلوك الإجرامي، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم لإحالتهم إلى النيابة العامة.
، بعد مقطع السلب المتداول.. شرطة الرياض تطيح بـ5 أشخاص ثبت تورطهم بـ7 سوابق مماثلة ،
المصدر : الخليج 365
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