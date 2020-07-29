السعودية | الخدمات الطبية بوزارة الداخلية تكثف حملاتها لتوعية رجال الأمن في موسم الحج

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 ساعة - 2:43 مساءً, 29 يوليو 2020 م المناطق - واس نفذت الإدارة العامة للخدمات الطبية بوزارة الداخلية جولات ميدانية في مختلف مقرات القطاعات الأمنية لتوزيع وتركيب لوحات إرشادية في مداخل مقرات العمل والممرات الداخلية، في إطار حملاتها التوعوية الموجهة لرجال الأمن في مختلف ميادين مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، خلال موسم حج هذا العام 1441 هـ.

وكانت الخدمات الطبية بوزارة الداخلية قد أكملت استعداداتها منذ وقت مبكر لتقديم كافة الخدمات الصحية اللازمة خلال موسم الحج، وذلك من خلال تجهيز المستشفيات والمراكز الصحية في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، واعتماد خطط كاملة وشاملة للطوارئ.

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