شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يلتقي نظيره المغربي ويبحثان القضايا المشتركة والان نبدء بالتفاصيل

التقى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان ⁩اليوم وزير خارجية المملكة المغربية ناصر بوريطة، وتم إجراء مباحثات رسمية تناولت العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها والأوضاع الإقليمية والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

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