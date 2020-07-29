2020-07-29

روسيا توافق على أول لقاح لفيروس كورونا في 10 أغسطس

متابعات الخليج 365 - ترجمة: منة الله أشرف

قالت وكالة بلومبرغ إن روسيا تخطط لتسجيل لقاح فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) في 10 أغسطس أو 12 أغسطس كحد أقصى، مما يجعلها أول بلد في العالم تحصل على موافقة رسمية على استخدام لقاح ضد الوباء.

ونقلت الوكالة عن مصادرها أن الدواء الذي طوره معهد غاماليا في موسكو وصندوق الاستثمار الروسي قد يحصل على الموافقة للاستخدام المدني في غضون 3 إلى 7 أيام من تسجيله من قِبل المنظمين.

وأشارت بلومبرغ إلى أنه لم يتم نشر أي بيانات حول اللقاح، ولكن تم الترويج له باعتباره آمنًا وليس له أضرار جانبية.

تجارب المرحلة الثالثة للقاح الروسي:

ومن المقرر أن تبدأ تجارب المرحلة الثالثة الأسبوع المقبل في السعودية والإمارات بجانب موسكو.

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وقال كيريل دميترييف، رئيس الصندوق الاستثمارات الروسي في مقابلة مع شبكة CNN، إن بلاده ستكون الأولى في العالم التي تحصل على موافقة استخدام اللقاح، مشبهًا الأمر بتفوق روسيا في المجال الفضائي كونها كانت الأولى التي تطلق هو أول قمر صناعي في الفضاء وهو سبوتنيك 1.

وتابع: فوجئ الأمريكيون عندما سمعوا بـ سبوتنيك 1، وسيكون الأمر نفسه مع هذا اللقاح.

ويتسابق الباحثون وشركات الأدوية في بلدان أخرى بما في ذلك الولايات المتحدة والمملكة المتحدة واليابان والصين لتطوير اللقاحات، وقد بدأت عدة مؤسسات في اختبار المرحلة الأخيرة من اللقاح مثل فايزر وموديرنا، وعادةً ما تستغرق هذه المرحلة 3 أشهر حتى يتم فهمها بشكل أفضل.

وقالت بلومبرغ إنه تم منح عشرات من رجال الأعمال والنخبة السياسية في موسكو إمكانية الوصول إلى اللقاح التجريبي في وقت مبكر من أبريل، وفقًا لأشخاص على الأمر.

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