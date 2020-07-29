- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
شكرا لقرائتكم روسيا توافق على أول لقاح لفيروس كورونا في 10 أغسطس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
روسيا توافق على أول لقاح لفيروس كورونا في 10 أغسطس
ستكون أول بلد في العالم تحصل على موافقة رسمية
متابعات الخليج 365 - ترجمة: منة الله أشرف
قالت وكالة بلومبرغ إن روسيا تخطط لتسجيل لقاح فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) في 10 أغسطس أو 12 أغسطس كحد أقصى، مما يجعلها أول بلد في العالم تحصل على موافقة رسمية على استخدام لقاح ضد الوباء.
ونقلت الوكالة عن مصادرها أن الدواء الذي طوره معهد غاماليا في موسكو وصندوق الاستثمار الروسي قد يحصل على الموافقة للاستخدام المدني في غضون 3 إلى 7 أيام من تسجيله من قِبل المنظمين.
وأشارت بلومبرغ إلى أنه لم يتم نشر أي بيانات حول اللقاح، ولكن تم الترويج له باعتباره آمنًا وليس له أضرار جانبية.
تجارب المرحلة الثالثة للقاح الروسي:
ومن المقرر أن تبدأ تجارب المرحلة الثالثة الأسبوع المقبل في السعودية والإمارات بجانب موسكو.
وقال كيريل دميترييف، رئيس الصندوق الاستثمارات الروسي في مقابلة مع شبكة CNN، إن بلاده ستكون الأولى في العالم التي تحصل على موافقة استخدام اللقاح، مشبهًا الأمر بتفوق روسيا في المجال الفضائي كونها كانت الأولى التي تطلق هو أول قمر صناعي في الفضاء وهو سبوتنيك 1.
وتابع: فوجئ الأمريكيون عندما سمعوا بـ سبوتنيك 1، وسيكون الأمر نفسه مع هذا اللقاح.
ويتسابق الباحثون وشركات الأدوية في بلدان أخرى بما في ذلك الولايات المتحدة والمملكة المتحدة واليابان والصين لتطوير اللقاحات، وقد بدأت عدة مؤسسات في اختبار المرحلة الأخيرة من اللقاح مثل فايزر وموديرنا، وعادةً ما تستغرق هذه المرحلة 3 أشهر حتى يتم فهمها بشكل أفضل.
وقالت بلومبرغ إنه تم منح عشرات من رجال الأعمال والنخبة السياسية في موسكو إمكانية الوصول إلى اللقاح التجريبي في وقت مبكر من أبريل، وفقًا لأشخاص على الأمر.
مسؤولون يكشفون مؤامرة جاسوسية من روسيا لنشر الفوضى في أمريكا
جديد الأخبار
المزيد
كانت هذه تفاصيل خبر روسيا توافق على أول لقاح لفيروس كورونا في 10 أغسطس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.