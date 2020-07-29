- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم ضبط عصابة تورطت بـ 8 جرائم سلب تحت تهديد السلاح بالرياض ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
ضبط عصابة تورطت بـ 8 جرائم سلب تحت تهديد السلاح بالرياض
عبر استيقاف الوافدين والاستيلاء على أموالهم
متابعات الخليج 365 - الرياض
نجحت شرطة الرياض في القبض على عصابة تورطت في عدة جرائم سلب تحت تهديد السلاح.
تفاصيل ضبط عصابة الرياض
وصرّح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، أنه إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول لأشخاص ترجلوا من مركبة، واستوقفوا وافدَين على دراجة نارية، وسلبوا ما بحوزتهما بالقوة وتحت تهديد السلاح.
فقد تمكنت – بفضل الله – الجهة المختصة بشعبة التحريات والبحث الجنائي من تحديد موقع الحادثة في أحد أحياء شمال الرياض، وهوية الجناة والقبض عليهم، وهم (أربعة مواطنين ومقيم من الجنسية الفلسطينية، جميعهم في العقد الثاني من العمر)، وضبط المركبة المستخدمة في الجريمة وسلاح ناري من نوع رشاش.
وأضاف انه ثبت تورطهم بارتكاب (7) سوابق مماثلة بذات النمط والسلوك الإجرامي، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه لإحالتهم إلى النيابة العامة.
جديد الأخبار
المزيد
كانت هذه تفاصيل خبر ضبط عصابة تورطت بـ 8 جرائم سلب تحت تهديد السلاح بالرياض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.