ضبط عصابة تورطت بـ 8 جرائم سلب تحت تهديد السلاح بالرياض

2020-07-29

متابعات الخليج 365 - الرياض

نجحت شرطة الرياض في القبض على عصابة تورطت في عدة جرائم سلب تحت تهديد السلاح.

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تفاصيل ضبط عصابة الرياض

وصرّح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، أنه إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول لأشخاص ترجلوا من مركبة، واستوقفوا وافدَين على دراجة نارية، وسلبوا ما بحوزتهما بالقوة وتحت تهديد السلاح.

فقد تمكنت – بفضل الله – الجهة المختصة بشعبة التحريات والبحث الجنائي من تحديد موقع الحادثة في أحد أحياء شمال الرياض، وهوية الجناة والقبض عليهم، وهم (أربعة مواطنين ومقيم من الجنسية الفلسطينية، جميعهم في العقد الثاني من العمر)، وضبط المركبة المستخدمة في الجريمة وسلاح ناري من نوع رشاش.

وأضاف انه ثبت تورطهم بارتكاب (7) سوابق مماثلة بذات النمط والسلوك الإجرامي، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه لإحالتهم إلى النيابة العامة.

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