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2020-07-29 منظومة من الإجراءات الاحترازية المكثفة بالمشاعر المقدسة متابعات الخليج 365 - واس استقبلت الرئاسة العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ضيوف الرحمن وسط منظومة متكاملة من الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المكثفة ، وذلك لإقامة شعيرة طواف القدوم. Advertisements الإجراءات الاحترازية في أداء النسك وفعلت الرئاسة خطتها الميدانية والإرشادية والوقائية والفنية لضمان سلاسة تفويج الحجاج لأداء نسكهم بيسر وسهولة.

وشاركت الرئاسة العامة مع الجهات المعنية بتنظيم دخول الحجيج إلى الحرم المكي عبر أبواب محددة لكل فوج. المسارات الافتراضية ويتم ذلك وفق تنظيم وترتيب دقيق روعي فيه أعلى الإجراءات الوقائية وتطبيق التباعد الجسدي أثناء تأدية الصلاة والطواف حول الكعبة المشرفة من خلال المسارات الافتراضية والتي أسهمت في انسيابية وتسهيل حركة الحشود بما يحقق التوجيهات السديدة من القيادة الرشيدة -رعاها الله- في العناية الفائقة بضيوف الرحمن ليؤدوا عباداتهم ومناسكهم في أمن وسلامة واطمئنان.



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