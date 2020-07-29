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أمطار رعدية بمشاعر منى وعرفة ومزدلفة يوم التروية
متابعات الخليج 365 - واس
أعلنت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة عن حالة الطقس المتوقعة يوم التروية في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة لهذا اليوم بمشيئة الله تعالى.
طقس يوم التروية
وأوضحت الهيئة عن فرصة هطول أمطار رعدية على العاصمة المقدسة ومشاعر منى ومزدلفة وعرفات، يصحبها نشاط في رياح جنوبية غربية إلى جنوبية، تتراوح سرعتها ما بين 15 إلى 40 كلم/ ساعة قد تصل إلى 50 كلم / ساعة بسبب التيارات الهابطة المصاحبة للسحب الرعدية.
وأشارت الهيئة إلى أن درجة الحرارة العظمى والصغرى من 38 إلى 28 درجة مئوية، وتتراوح معدلات الرطوبة بين 40 إلى 75% ، مع فرصة لهطول أمطار رعدية على أرجاء العاصمة المقدسة، مبينة أن الحالة المناخية تستمر حتى الساعة التاسعة ليلاً.
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