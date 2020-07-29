الصين تسجل بؤرة جديدة لفيروس كورونا بإصابات تجاوزت الـ 100  

2020-07-29

متابعات الخليج 365 - ترجمة: منة الله أشرف

أبلغت الصين عن تسجيل 101 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا اليوم الأربعاء، وهو أعلى رقم تسجله البلاد منذ 3 أشهر، حيث تفشي كوفيد-19 في منطقة شينجيانغ موطن الأقلية من الإيغور.

وأجرت المنطقة الشمالية الغربية الصينية الاختبارات الشاملة والحجر الصحي على المواطنين بعد اكتشاف تفشي متنامي للفيروس في وقت سابق من هذا الشهر، ويأتي ذلك مع تصاعد المخاوف من أن الأزمة الصحية يمكن أن تصيب ملايين المحتجزين داخل معسكرات إعادة التأهيل في المنطقة.

ووفقًا لنائب رئيس الوزراء الصيني سون تشونلان، فإن شينجيانغ، تحارب أزمة الفيروس من جديد بعدما أصابت ما يقرب من 300 إصابة.

فيروس كورونا في الصين:

وكانت سيطرت بكين بشكل جيد على فيروس كورونا المستجد منذ تفشيه لأول مرة في مقاطعة هوبي، وذلك من خلال الحد الكبير من التنقل وفرض قيود السفر والإغلاق.

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وكانت آخر مرة سجلت فيها البلاد ما يزيد عن 100 إصابة يومية في 13 أبريل وكانت أغلبها حالات من الخارج.

وإجمالًا، أصيب 84،060 شخصاً بالفيروس في الدولة الآسيوية، وتُوفي 4,634 شخصًا بينما تعافى 78,944 شخصًا، وذلك وفقًا للإحصاءات الرسمية التي تُواجه بالكثير من الشك من الدول الغربية.

ويُذكر أن عدد المصابين حول العالم بفيروس كورونا وصل إلى نحو 17 مليون إصابة، وتُوفي 664,139 شخصًا، بينما تعافى نحو 10.5 مليون شخص.

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