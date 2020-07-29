“المواطن” ترصد بالصور.. السحاب يداعب قمم السودة

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“متابعات الخليج 365” ترصد بالصور.. السحاب يداعب قمم السودة
متابعات الخليج 365- محمد الغبيشي - عسير
وثقت “متابعات الخليج 365” بالصور عناق السحاب لقمم جبال السودة ليرسم لوحة جمالية فاتنة في أجواء وصفت بـ”الأوروبية” في جمالها وطبيعتها حيث تتميز المنطقة الجنوبية من المملكة في هذه الأيام بأجواء آسرة ما دفع العديد من المنتزهين للخروج مع عوائلهم للاستمتاع بهذه الأجواء.
السحاب يداعب قمم السودة
تعتبر قمم جبال السودة هي أعلى قمة في المملكة العربية السعودية، إذ تتميز بانخفاض في درجة الحرارة عن بقية المناطق، حيث تتميز باعتدال الحرارة صيفًا وتكون شديدة البرودة في فصل الشتاء.
الأهالي يوثقون بالصور جمال المكان
فيما رسمت تلك السحب جمالًا أخاذًا بإطلالتها الزاهية بين أحضان الجبال، وسارع العديد من هواة التصوير والمتنزهين لاقتناص تلك اللحظات الجميلة بعدسات الكاميرات الخاصة وهواتفهم المحمولة.
الأجواء الغائمة تواصل جمالها لليوم الثالث
ولا تزال الأجواء الغائمة على منطقة عسير تتواصل لليوم الثالث على التوالي على جميع منطقة عسير، وكذلك محافظتها وعلى ساحل عسير على البحر الأحمر.
الدفاع المدني يجدد التحذيرات
من جهة أخرى جدد الدفاع المدني تحذيراته من زيادة كميات الأمطار اليوم مع تأثيرات مصاحبة مثل نشاط بالرياح السطحية وجريان السيول، وأهاب بالجميع إلى التقيُّد بتعليمات وإرشادات السلامة والابتعاد عن مسببات الخطر وقت هطول الأمطار، وعدم المجازفة بقطع مياه السيول وأهمية البقاء في الأماكن الآمنة حتى زوال الخطر، داعيًا إلى الاطلاع على ما يتم بثه من تحذيرات ورسائل توعوية عن المخاطر وكيفية التعامل معها على قنوات التواصل الاجتماعي والموقع الإلكتروني للمديرية العامة للدفاع المدني.
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