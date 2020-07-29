السعودية | وزير خارجية السعودية يبحث مع نظيره المغربي أوضاع المنطقة

شكرا لقرائتكم وزير خارجية السعودية يبحث مع نظيره المغربي أوضاع المنطقة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أجرى وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان⁩ مع نظيره المغربي ناصر بوريطة، الأربعاء، مباحثات رسمية تناولت العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها والأوضاع الإقليمية والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

جاء ذلك خلال استقبال بوريطة، الأمير فيصل بن فرحان، في مقر وزارة الخارجية المغربية في العاصمة الرباط.

هذا ووصل وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، الثلاثاء، المغرب بعد زيارة شملت تونس والجزائر ومصر.

واستقبل ناصر بوريطة، وزير الخارجية السعودي، في مطار مدينة سلا بقرب العاصمة المغربية الرباط.

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وكان وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان قال أمس الثلاثاء، إن هناك تطابقاً كبيراً في مواقف السعودية وتونس لمواجهة تحديات المنطقة.

وقال بعد لقائه الرئيس التونسي قيس سعيد في قصر قرطاج بالعاصمة تونس: "اتفقنا على أهمية الدفع بحل ليبي ليبي يصل إلى تسوية سلمية ينتج عنها استقرار هذا البلد وحمايته من التدخلات الخارجية ومن الإرهاب، ويحمي أيضاً أمن المنطقة أجمع، وأن ذلك يتحقق بالأساس بتظافر الجهود بين دول الجوار كافة، وسنكون داعمين لهذه المساعي لتحقيق ذلك"، وفق ما ذكرته الخارجية عبر حسابها على "تويتر".

كما أكد التزام بلاده، بالتنسيق مع الجزائر للوصول إلى تسوية تحمي ليبيا.

وقال خلال لقائه الرئيس عبد المجيد تبون رئيس الجزائر بقصر المرادية في العاصمة، "لقد ناقشنا الأوضاع الإقليمية ووجدنا تطابقا في وجهات النظر بين المملكة والجزائر حولها، لاسيما التحديات التي تواجهها المنطقة في الوقت الراهن، والتي تتصدرها الأزمة الليبية التي تباحثنا حولها بشكل مكثف".