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نفذت الإدارة العامة للخدمات الطبية بوزارة الداخلية جولات ميدانية في مختلف مقرات القطاعات الأمنية لتوزيع وتركيب لوحات إرشادية في مداخل مقارّ العمل والممرات الداخلية، في إطار حملاتها التوعوية الموجهة لرجال الأمن في مختلف ميادين مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، خلال موسم حج هذا العام 1441هـ.
وكانت الخدمات الطبية بوزارة الداخلية قد أكملت استعداداتها منذ وقت مبكر لتقديم كافة الخدمات الصحية اللازمة خلال موسم الحج، من خلال تجهيز المستشفيات والمراكز الصحية في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، واعتماد خطط كاملة وشاملة للطوارئ.
الخدمات الطبية بالداخلية تكثف حملاتها لتوعية رجال الأمن في الحجوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2020-07-29
نفذت الإدارة العامة للخدمات الطبية بوزارة الداخلية جولات ميدانية في مختلف مقرات القطاعات الأمنية لتوزيع وتركيب لوحات إرشادية في مداخل مقارّ العمل والممرات الداخلية، في إطار حملاتها التوعوية الموجهة لرجال الأمن في مختلف ميادين مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، خلال موسم حج هذا العام 1441هـ.
وكانت الخدمات الطبية بوزارة الداخلية قد أكملت استعداداتها منذ وقت مبكر لتقديم كافة الخدمات الصحية اللازمة خلال موسم الحج، من خلال تجهيز المستشفيات والمراكز الصحية في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، واعتماد خطط كاملة وشاملة للطوارئ.
29 يوليو 2020 - 8 ذو الحجة 1441
02:33 PM
أكملت استعداداتها منذ وقت مبكر لتقديم الخدمات الصحية اللازمة
نفذت الإدارة العامة للخدمات الطبية بوزارة الداخلية جولات ميدانية في مختلف مقرات القطاعات الأمنية لتوزيع وتركيب لوحات إرشادية في مداخل مقارّ العمل والممرات الداخلية، في إطار حملاتها التوعوية الموجهة لرجال الأمن في مختلف ميادين مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، خلال موسم حج هذا العام 1441هـ.
وكانت الخدمات الطبية بوزارة الداخلية قد أكملت استعداداتها منذ وقت مبكر لتقديم كافة الخدمات الصحية اللازمة خلال موسم الحج، من خلال تجهيز المستشفيات والمراكز الصحية في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، واعتماد خطط كاملة وشاملة للطوارئ.
، الخدمات الطبية بالداخلية تكثف حملاتها لتوعية رجال الأمن في الحج ،
المصدر : الخليج 365
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