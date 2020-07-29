، عسير.. رفع  أكثر من 21 ألف طن من مياه الأمطار خلال يومين ،

محمد بن مسعود - الدمام - دعت إلى الإبلاغ عن أي ملاحظات.. إزالة المخلفات في 224 موقعاً

رفعت أمانة منطقة عسير وبلدياتها التابعة جاهزيتها؛ للتعامل مع الحالة الجوية الماطرة التي تشهدها المنطقة، وذلك من خلال متابعة عددٍ من المواقع، حيث قامت الفرق الميدانية التابعة للأمانة والبلديات التابعة خلال اليومين الماضيين بنزح نحو 21.460 طناً من مياه الأمطار إضافة إلى معالجة نواتج مياه الأمطار، ورفع المخلفات في نحو 224 موقعاً بكل مدن ومحافظات المنطقة.

وجاءت تلك الجهود المستمرة على مدار 24 ساعة بتوجيه ومتابعة ميدانية من أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي، الذي وجه منذ وقت مبكر برفع درجة الجاهزية القصوى لكافة الإدارات المعنية والبلديات للتعامل مع الحالة المطرية التي تشهدها المنطقة، مع استمرار تكثيف أعمال فرق التنظيف لإزالة الأتربة، ونظافة مصايد السيول والعبارات من المحاور والشوارع الرئيسية والداخلية لضمان استمرار الحركة المرورية بشكل طبيعي.

وشملت أعمال نزح مياه الأمطار وأعمال الفرق الميدانية كافة مدن ومحافظات منطقة عسير.

ودعت أمانة منطقة عسير إلى توخي الحيطة والحذر، مهيبةً بالجميع عدم الاقتراب من أماكن تجمعات المياه، والبعد عن مصادر الخطر؛ نظراً للحالة المطرية التي تمر بها المنطقة وعدد من محافظاتها، لافتةً إلى أنه في حال وجود أي ملاحظات فإنها ترجو سرعة الإبلاغ عنها عبر نظام البلاغات (٩٤٠).

أمانة منطقة عسير