، بلدية أحد رفيدة تنهي استعداداتها لاستقبال عيد الأضحى ،

- 1/3
- 2/3
- 3/3
أكملت بلدية محافظة أحد رفيدة التابعة لأمانة منطقة عسير استعدادها لاستقبال عيد الأضحى المبارك، من خلال تكثيف جهودها في النظافة العامة التي شملت أحياء المحافظة كافة وتعزيز جولاتها الرقابية المستمرة على المنشآت الغذائية، للوقوف على التزام الأسواق التجارية بالتنظيمات الاحترازية والوقائية ضمن شعار نعود بحذر للحد من انتشار العدوى، ولضمان توفير بيئة آمنة للمتسوقين.
وقال رئيس البلدية محمد سالم الوادعي: تكثّف البلدية جولاتها الرقابية على المنشآت الغذائية وصوالين الحلاقة، والمحال الغذائية، وذلك للوقوف على الالتزام بالاشتراطات الصحية والتدابير الوقائية للحد من انتشار العدوى.
وأشار إلى استمرار الجهود الاحترازية في أعمال الإصحاح البيئي عبر أعمال التعقيم والتطهير للأحياء والمرافق العامة والشوارع الداخلية والمداخل.
وأضاف أنهم أكملوا أعمال التهيئة والصيانة الدورية اللازمة للمنتزهات والحدائق، وذلك لاستقبال الزوار والمتنزهين من الأهالي، مؤكدًا استمرار أعمال التعقيم والتطهير للمنتزهات والحدائق وألعاب الأطفال بشكل عام لحماية مرتاديها وتكثيف أعمال النظافة العامة.
ودعا في الوقت نفسه المواطنين والمقيمين للتعاون مع البلدية وذلك بالإبلاغ عن أية ملحوظات أو شكاوى من خلال مركز "940".بلدية محافظة أحد رفيدة أمانة منطقة عسير
بلدية أحد رفيدة تنهي استعداداتها لاستقبال عيد الأضحىوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2020-07-29
أكملت بلدية محافظة أحد رفيدة التابعة لأمانة منطقة عسير استعدادها لاستقبال عيد الأضحى المبارك، من خلال تكثيف جهودها في النظافة العامة التي شملت أحياء المحافظة كافة وتعزيز جولاتها الرقابية المستمرة على المنشآت الغذائية، للوقوف على التزام الأسواق التجارية بالتنظيمات الاحترازية والوقائية ضمن شعار نعود بحذر للحد من انتشار العدوى، ولضمان توفير بيئة آمنة للمتسوقين.
وقال رئيس البلدية محمد سالم الوادعي: تكثّف البلدية جولاتها الرقابية على المنشآت الغذائية وصوالين الحلاقة، والمحال الغذائية، وذلك للوقوف على الالتزام بالاشتراطات الصحية والتدابير الوقائية للحد من انتشار العدوى.
وأشار إلى استمرار الجهود الاحترازية في أعمال الإصحاح البيئي عبر أعمال التعقيم والتطهير للأحياء والمرافق العامة والشوارع الداخلية والمداخل.
وأضاف أنهم أكملوا أعمال التهيئة والصيانة الدورية اللازمة للمنتزهات والحدائق، وذلك لاستقبال الزوار والمتنزهين من الأهالي، مؤكدًا استمرار أعمال التعقيم والتطهير للمنتزهات والحدائق وألعاب الأطفال بشكل عام لحماية مرتاديها وتكثيف أعمال النظافة العامة.
ودعا في الوقت نفسه المواطنين والمقيمين للتعاون مع البلدية وذلك بالإبلاغ عن أية ملحوظات أو شكاوى من خلال مركز "940".
29 يوليو 2020 - 8 ذو الحجة 1441
02:20 PM
تعزيز جولاتها الرقابية المستمرة على المنشآت الغذائية
أكملت بلدية محافظة أحد رفيدة التابعة لأمانة منطقة عسير استعدادها لاستقبال عيد الأضحى المبارك، من خلال تكثيف جهودها في النظافة العامة التي شملت أحياء المحافظة كافة وتعزيز جولاتها الرقابية المستمرة على المنشآت الغذائية، للوقوف على التزام الأسواق التجارية بالتنظيمات الاحترازية والوقائية ضمن شعار نعود بحذر للحد من انتشار العدوى، ولضمان توفير بيئة آمنة للمتسوقين.
وقال رئيس البلدية محمد سالم الوادعي: تكثّف البلدية جولاتها الرقابية على المنشآت الغذائية وصوالين الحلاقة، والمحال الغذائية، وذلك للوقوف على الالتزام بالاشتراطات الصحية والتدابير الوقائية للحد من انتشار العدوى.
وأشار إلى استمرار الجهود الاحترازية في أعمال الإصحاح البيئي عبر أعمال التعقيم والتطهير للأحياء والمرافق العامة والشوارع الداخلية والمداخل.
وأضاف أنهم أكملوا أعمال التهيئة والصيانة الدورية اللازمة للمنتزهات والحدائق، وذلك لاستقبال الزوار والمتنزهين من الأهالي، مؤكدًا استمرار أعمال التعقيم والتطهير للمنتزهات والحدائق وألعاب الأطفال بشكل عام لحماية مرتاديها وتكثيف أعمال النظافة العامة.
ودعا في الوقت نفسه المواطنين والمقيمين للتعاون مع البلدية وذلك بالإبلاغ عن أية ملحوظات أو شكاوى من خلال مركز "940".
، بلدية أحد رفيدة تنهي استعداداتها لاستقبال عيد الأضحى ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر بلدية أحد رفيدة تنهي استعداداتها لاستقبال عيد الأضحى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.