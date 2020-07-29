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كعادتها كل عام، تستضیف ریو دي جانیرو أكبر احتفال عالمي للعروض النارية، والذي يطلق عليه رأس السنة الجدیدة في البرازيل، وهو يوافق بدء العطلة الصيفية، ويستمر الاحتفال لعدة أيام، ویأتي البرازيليون من جمیع أنحاء البلاد والعالم للمشاركة في الاحتفالات التي بالألعاب الناریة والعروض الموسیقیة المبهرة التي تتصدر الاحتفالات العالمية.
ولكن أعلنت بلدية ريو دي جانيرو إلغاء الاحتفال في المدينة على شاطئ كوباكابانا بسبب جائحة «كوفيد-19»، معلنة أن هذا النوع من حفلات رأس السنة لا يمكن أن يقام في ظل سيناريو الجائحة الراهن دون توافر لقاح.
وتدرس البلدية خيارات مختلفة لحفلة رأس السنة لعام 2020 بدون وجود جمهور، يمكن الاطلاع عليها عبر الإنترنت أو التلفزيون، وكان رئيس بلدية ساو باولو برونو كوفاس قد أعلن الجمعة إرجاء كرنفال أكبر مدينة برازيلية بسبب فيروس كورونا المستجد، ولم يحدد موعدًا جديدًا للكرنفال وفق فرانس 24.
ويقدم البرازيليون أطباقًا من العدس وشوربة الأرز؛ احتفالًا برأس السنة الجديدة؛ اعتقادًا منهم بأن البقوليات تجلب الثروة والرخاء، بالإضافة إلى دفعهم لقارب الذبيحة المليء بالمجوهرات والشموع والزهور من شاطئ ريو دي جانيرو إلى المحيط؛ من أجل جلب الصحة والحظ والسعادة.
البرازيل العروض النارية
البرازيل.. شاهد ماذا يفعل "العدس" في أكبر احتفال عالمي للعروض النارية
كعادتها كل عام، تستضیف ریو دي جانیرو أكبر احتفال عالمي للعروض النارية، والذي يطلق عليه رأس السنة الجدیدة في البرازيل، وهو يوافق بدء العطلة الصيفية، ويستمر الاحتفال لعدة أيام، ویأتي البرازيليون من جمیع أنحاء البلاد والعالم للمشاركة في الاحتفالات التي بالألعاب الناریة والعروض الموسیقیة المبهرة التي تتصدر الاحتفالات العالمية.
ولكن أعلنت بلدية ريو دي جانيرو إلغاء الاحتفال في المدينة على شاطئ كوباكابانا بسبب جائحة «كوفيد-19»، معلنة أن هذا النوع من حفلات رأس السنة لا يمكن أن يقام في ظل سيناريو الجائحة الراهن دون توافر لقاح.
وتدرس البلدية خيارات مختلفة لحفلة رأس السنة لعام 2020 بدون وجود جمهور، يمكن الاطلاع عليها عبر الإنترنت أو التلفزيون، وكان رئيس بلدية ساو باولو برونو كوفاس قد أعلن الجمعة إرجاء كرنفال أكبر مدينة برازيلية بسبب فيروس كورونا المستجد، ولم يحدد موعدًا جديدًا للكرنفال وفق فرانس 24.
ويقدم البرازيليون أطباقًا من العدس وشوربة الأرز؛ احتفالًا برأس السنة الجديدة؛ اعتقادًا منهم بأن البقوليات تجلب الثروة والرخاء، بالإضافة إلى دفعهم لقارب الذبيحة المليء بالمجوهرات والشموع والزهور من شاطئ ريو دي جانيرو إلى المحيط؛ من أجل جلب الصحة والحظ والسعادة.
29 يوليو 2020 - 8 ذو الحجة 1441
02:03 PM
يشارك فيه ملايين الأشخاص
كعادتها كل عام، تستضیف ریو دي جانیرو أكبر احتفال عالمي للعروض النارية، والذي يطلق عليه رأس السنة الجدیدة في البرازيل، وهو يوافق بدء العطلة الصيفية، ويستمر الاحتفال لعدة أيام، ویأتي البرازيليون من جمیع أنحاء البلاد والعالم للمشاركة في الاحتفالات التي بالألعاب الناریة والعروض الموسیقیة المبهرة التي تتصدر الاحتفالات العالمية.
ولكن أعلنت بلدية ريو دي جانيرو إلغاء الاحتفال في المدينة على شاطئ كوباكابانا بسبب جائحة «كوفيد-19»، معلنة أن هذا النوع من حفلات رأس السنة لا يمكن أن يقام في ظل سيناريو الجائحة الراهن دون توافر لقاح.
وتدرس البلدية خيارات مختلفة لحفلة رأس السنة لعام 2020 بدون وجود جمهور، يمكن الاطلاع عليها عبر الإنترنت أو التلفزيون، وكان رئيس بلدية ساو باولو برونو كوفاس قد أعلن الجمعة إرجاء كرنفال أكبر مدينة برازيلية بسبب فيروس كورونا المستجد، ولم يحدد موعدًا جديدًا للكرنفال وفق فرانس 24.
ويقدم البرازيليون أطباقًا من العدس وشوربة الأرز؛ احتفالًا برأس السنة الجديدة؛ اعتقادًا منهم بأن البقوليات تجلب الثروة والرخاء، بالإضافة إلى دفعهم لقارب الذبيحة المليء بالمجوهرات والشموع والزهور من شاطئ ريو دي جانيرو إلى المحيط؛ من أجل جلب الصحة والحظ والسعادة.
، البرازيل.. شاهد ماذا يفعل "العدس" في أكبر احتفال عالمي للعروض النارية ،
المصدر : الخليج 365
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