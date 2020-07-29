أسرار الملكة كليوباترا لتبييض البشرة ونضارتها مما جعلها تملك قلب أنطونيو

يوجد هناك الكثير من الطرق للحصول على بشرة بيضاء، ولكن هناك طرق غير آمنه على البشر،ة وتترك آثار جانبية خطيرة على البشرة، لذلك قومي بعمل ماسكات طبيعية، ومفيدة لصحة بشرتك، فهذه الماسكات تصنع بمواد صحية، وطبيعية تماماً، تساعدك في الحصول على بشرة أكثر بياضاً، وجمالاً، ولا تترك أي آثار جانبية، بل تعطي لوجهك الحيوية، والنضارة، وتجعل مضهرك جذاب، وأنيق، وتساعدك في التخلص من كل المشاكل التي تظهر على الوجه، فهي تحتوي على الكثير من العناصر المفيدة للبشرة، سوف نقدم لكي سيدتي عدة طرق للحصول على بشرة بيضاء، وصحية

ماسك الخيار لتبييض البشرة

يعتبر الخيار من العناصر المفيدة جداً للبشرة، فهو يعمل على ترطيب البشرة، ويمنح الخيار البشرة النضارة، والحيوية، كما أيضا يساعد على التخلص من الحبوب، والبثور، والهالات السوداء التي تظهر على الوجه، ويساعد على التخلص من حب الشباب، وآثاره، ويعمل على إزالة خلايا الجلد الميته، ويعمل هذا الماسك كعلاج فعال للبشرة، كما يعتبر ماسك الخيار من الماسكات الآمنة، والصحية على بشرتك؛ لأنه يتكون من مواد، وعناصر طبيعية، ومفيدة للبشرة، فهو يعمل على تطهير للبشرة من البكتيريا، والفطريات، ويعالج المشكلات التي تظهر على الوجه، ويساعد على القضاء على الحبوب نهائياً، وفي وقت قصير، ويعطي هذا الماسك للوجه النعومة، واللمعان، ويساعد ماسك الخيار في الحفاظ على صحة البشرة، سوف نقدم لكي طريقة تحضير الماسك في المنزل بكل سهولة، وبمكونات طبيعية، وصحية للغاية

المكونات اللازمة لعمل الماسك

حبة متوسطة من الخيار. ملعقة كبيرة من الحليب السائل.

طريقة التحضير ماسك الخيار

قومي بإحضار بولة متوسطة الحجم، ثم قومي بهرس حبة من الخيار جيداً، مع الحفاظ على القشرة، ثم قومي بإضافة الحليب السائل، وقومي بخلط المكونات جيداً حتى تتجانس، وتحصلين على خليط كريمي، ثم قومي بوضع الماسك على الوجه