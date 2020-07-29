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القيصومة في المرتبة الثامنة بقائمة المناطق الأعلى درجة حرارة على مستوى العالم

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشف أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم مؤسّس، الدكتور عبدالله المسند، عن المناطق التى سجلت أعلى درجة حرارة سُجلت خلال الـ24 ساعة الماضية على مستوى العالم.

وأوضح أن القيصومة جاءت في المرتبة الثامنة عالمياً حيث سجلت 50.4م، في حين جاءت رفحاء في المركز الحادي عشر عالمياً، حيث بلغت درجة الحرارة بها 50.3م.

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وأضاف أن درجة الحرارة الكبرى المسجلة ظهر يوم أمس في بعض المدن المملكة كانت في القيصومة، في حين سجلت أبها 24,4م و خميس مشيط 26م.

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