صور نادرة لمواسم الحج في السبعينيات الميلادية

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الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى): كشفت صور تاريخية لقطات نادرة لمواسم الحج في السبعينات الميلادية . كشفت صور تاريخية لقطات نادرة لمواسم الحج في السبعينات الميلادية . وأظهرت الصور المشاعر المقدسة ممتلئه بالحجيج في مشاهد مهيبة ومنظمة رغم الأعداد الهائلة . وبدأ حجاج بيت الله الحرام اليوم في آداء مناسك يوم التروية وانطلقوا في السعي بين الصفا والمروة في هذا الموسم الإستثنائي وسط الحرص على التباعد الجسدي. إقرأ أيضاً : Advertisements

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